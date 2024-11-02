Жуков: «Многие новички приходят в «Спартак» и затухают»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что многие новички «Спартака» регрессируют в команде.

«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла.

От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», — цитирует Metaratings.ru Жукова.

В субботу, 2 ноября, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Начало — в 20:45 по московскому времени.