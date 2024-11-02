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Сегодня, 01:36

Жуков: «Многие новички приходят в «Спартак» и затухают»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что многие новички «Спартака» регрессируют в команде.

«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Барко ярко начинал сезон, Бонгонда, а теперь их игра померкла.

От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», — цитирует Metaratings.ru Жукова.

В субботу, 2 ноября, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Эсекьель Барко

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