Александр Жуков назвал лучшего футболиста в российском футболе в 2022 году

Экс-президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком 2022 года.

«Я думаю, лучшим футболистом был Промес. Кроме него, конечно же, все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил, они лидеры и играют хорошо. Я бы отметил еще Соболева, он неплохо смотрелся в «Спартаке» в какое-то время. Если брать из молодежи, то это — Пиняев, который перешел в «Локомотив», он тоже неплохо смотрелся. Ну и нападающий Сычевой, который по три забивал, он стал открытием этого сезона» — цитирует Жукова Metaratings.ru.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 30-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился шестью результативными передачами.