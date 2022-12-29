Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:44

Александр Жуков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, какие позиции нужно усилить московскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что «Спартаку» для конкуренции нужен один сильный нападающий, обязательно. И еще нужно усилить опорную полицию, это две позиции важные, возможно, еще нужен игрок на позиции центрального защитника. Должны бороться в РПЛ и в кубке тоже, шансы есть» — цитирует Жукова Metaratings.ru.

После 17 туров в этом сезоне РПЛ «Спартак» набрал 36 баллов и расположился на втором месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-glava-okr-zhukov-nazval-pozicii-v-spartake-kotorye-trebuyut-usileniya-zimoi-216995/
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
4
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Губернатор сообщил о работе системы ПВО на территории Саратовской области
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Жуков назвал лучшего футболиста в российском футболе в 2022 году