Жуков — о победе «Спартака»: «Вся команда порадовала, очень хорошо сыграли»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» оценил победу красно-белых в 16-м туре РПЛ над «Локомотивом» (5:2).

«До счета 3:0 играли блестяще. Потом немного остановились, почувствовали, что победа в кармане. Но зачем встрепенулись, забили еще два. Угальде настоящий бомбардир, такие голы забивал. И вообще вся команда порадовала, очень хорошо сыграли, особенно до счета 3:0», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.