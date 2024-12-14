Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Жуков: «Барко и Угальде прекрасно играют — это заслуга Станковича»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» отметил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Барко и Угальде прекрасно играют. Но не только они, вся команда здорово смотрелась в последних матчах. Сыгрались, набрали форму, почувствовали уверенность в себе. Угальде забивать начал, почувствовал это. Заслуга Станковича», — сказал Жуков «СЭ».

На счету Манфреда Угальде 15 голов в сезоне в РПЛ, у Эсекьеля Барко — 8.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

1
Деян Станкович
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Эсекьель Барко
Читайте также
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
На трассе М-4 в Домодедово столкнулись около 20 автомобилей
В минфине ФРГ назвали сумму замороженных российских активов
«Спартак» учится на ошибках ЦСКА. Главные трансферные слухи РПЛ
«Забери я €4 млн подъемными, сейчас бы не играл в футбол»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Файзуллаев признан футболистом года в Узбекистане
Жуков: «Спартак» будет бороться за чемпионство!»
Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА может продать вратаря зимой
Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Мы еще наберем форму и дадим жару»
Представитель Дзюбы не доверяет исследованию ассистов «СЭ» и Спортса''. Но другие системы подсчета несовершенны
Газзаев — о «Спартаке»: «Если сохранят свою форму и тонус, то шансы на титул будут очень серьезные»
Сегодня
Вчера
Неделя