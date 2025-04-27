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Сегодня, 12:45

Жуков: «Про первое место в РПЛ «Спартаку» можно забыть»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Про первое место в РПЛ «Спартаку» можно забыть. Команда может побороться хотя бы за медали. Сейчас вряд ли за золото можно побороться с таким отрывом от «Краснодара». Шансов нет. Надо попробовать побороться за Кубок России, если в чемпионате ничего не получает», — сказал Жуков «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» с 58 баллами.

2
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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