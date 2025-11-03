Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым: «От малоизвестных иностранцев толку не будет» Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением, кто может стать новым главным тренером красно-белых. «Много раз говорил, что «Спартаку» нужен свой спартаковский тренер. А от этих малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет. Спартаковский тренер? Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. Карпин и Черчесов заняты, хотя тоже могли бы возглавить клуб. Вариантов много», — сказал Жуков «СЭ». «Спартак» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.

hottie Мостовой вон есть. Сам рвется, но пока никак из кресла аналитика вылезти не может. Правда есть нюанс: с ним вероятно будет даже хуже, чем с иностранцами. 04.11.2025

URMA Я согласен с тобой. Только ради интереса понаблюдать за этим клоуном.Но сдается мне, даже если он получит такое предложение,то найдет отмазку для отказа. В глубине души своей он ведь понимает,что не его эта работа. Иначе бы уже давно работал бы. А так просто помело и все. 04.11.2025

URMA А где эти тренеры с достижениями много существуют. В какой стране?. В любой стране их не больше 3-4х. Так и в России их примерно столько же. Романцев,Газзаев,Слуцкий,Семак. Или ты считаешь,что их должно быть 50% от всего тренерского корпуса?. Так это не реально. Даже по причине отсутствия стольких топовых футбольных клубов. Так что твой взгляд на эти вещи ошибочный. 04.11.2025

Slim Tallers Есть клуб спартаковских болтунов имени Мостового- берите,не обляпайтесь. Мостовой,Юран свободны,готовы хоть сейчас. 04.11.2025

URMA Так они же спартачи. И они верят в то,что все бывшие спартачи особенные, в сравнении с остальными. Факты их не убеждают. Это уже клиника. Тут без вариантов. Один А. Мостовой,как клоун чего стоит. А вера в Карпина,который абсолютно,как тренер ничего в своей карьере не добился,тоже для них не аргумент. Эти люди просто сами себя зазомбировали и их уже не переделать. 04.11.2025

wam Не ровняй условия работы в Спартаке и Енисее. 04.11.2025

Береги руку, Сеня! Александр, может, хватит ярлыков? Уже достаточно было тренеров с "красно-белым прошлым", и особого толку от этого не было. Давайте уж просто возьмём просто хорошего тренера. 04.11.2025

Александр Мостовой нужен. Сезон все равно потерян а так если царя назначат, будет реально интересно понаблюдать!)) 04.11.2025

Федот Точно в цель! В.В.Федотов, лучше нет кандидата. В настоящее время. На мой скромный взгляд. 04.11.2025

Евлампий Христофорович Енисей уже попал Уфе 0:3,а перед ней Камазу 0:5.Так что у Тихона положение сейчас в Енисее на волоске,какой тут Спартак? 04.11.2025

Евлампий Христофорович Ширко,Гесс,Пятницкий,Филимонов,Дасаев,Юран и тд.. А лучше Царь! 04.11.2025

Кондрат Ник Достали уже эти "патриоты" только отечественного. Сами на каких автомобилях ездят, где отдыхают, во что одеваются, что едят? Причем тут вообще российский, спартаковский или еще какой тренер? Ау! Оглянитесь кругом. 21 век, век глобализма. Какая разница где сделана вещь или кто управляет корпорацией или командой футболистов? Главное результат и чтобы человек понимал и разбирался в профессии наверное? А не пальцы топырил на камеру. Станкович был хорошим футболистом, но какой он тренер? Победил в чемпионатах Венгрии и Сербии с самыми дорогими командами? Это ведь не ситуация со Спартаком. Уже пробовали в Спартаке Карпин и Черчесов. Они были, как и Станкович хорошими футболистами. Но чего они достигли как тренеры? Черчесов победил в чемпионатах Венгрии и Австрии с самими дорогими командами. 04.11.2025

Кондрат Ник Те же "станковичи", вид в профиль. Нужен квалифицированный тренер-профессионал, который чего-то достиг в сильных чемпионатах со средними футболистами. Не мямля, не психопат, а уверенный профессионал. Все эти сектанты, которые хотят только спартаковского или на худой конец российского тренера, забывают очевидные тривиальные вещи про нынешний Спартак. На первых ролях там сейчас легионеры, сильных россиян в нем нем сейчас. Что в такой ситуации будет делать российский тренер? Будут понты Карпина, Мостового, Черчесова с соответствующим результатом. Какой смысл возвращать обратно в Спартак Карпина или Аленичева, которые ничего как тренеры не достигли. Чего достиг Карпин с приличным составом Динамо? Одни провалы. В одном соглашусь с руководством Спартака. Сезон понятно провален, надо не выгонять срочно Станковича (хотя уже в принципе пофиг конечно), а сделать выводы из своего провального управления и подыскать квалифицированного тренера. 04.11.2025

Кондрат Ник Покупают Гарсию и португальца в тридорога зачем-то, но оставляют тренировать провалившегося Весной Станковича. Где тут логика? Почему не наняли нормального тренера вместо пустышки Станковича. Всем было понятно уже Весной, что он достиг уровня своей не компетентности в Спартаке. При всем этом, покупают новых дорогих легионеров, но не ищут сильного тренера. Похоже, что провал Станковича застал руководство Спартака, как обычно врасплох. Что они делали с Весны по Осень? Ждали чуда от Станковича? Почему не искали ему замену? Цирк со свиньями полный. Нет сейчас в России тренеров, которые вытянут не плохих легионеров и слабых россиян в Спартаке. Нужно искать в других странах, не бывших спартаковцев, сильных игроков или победителей слабых чемпионатов, надо искать сильных профессионалов, которые прогрессируют, как тренеры, а не психуют у кромки. Хотя Станковичу кроме как на себя больше не на кого обижаться и психовать. 04.11.2025

ФОКСИ Сейчас борьба развернется между дедами Симоняном и рваной кепкой Кавазащвили.... 03.11.2025

knight templar Карпин сейчас освободится. Он уже стоит в динамо в позе ныряльщика на низком старте. 03.11.2025

Илья858 Мостовой! )) 03.11.2025

Фирсыч Гордон, ты чё такое место встречи назначил Борису Игнатьевичу? Да отродясь на проезде Фрезер твоё строение не отыскать, тем более ночью, тем более в такую грязищу. Хошь, со мной встреться, только раньше, часов в 15. И не на проезде, а на 1-ой фрезерной, на автобусной остановке около платформы. Кстати, ты фрезерский? Или карачаровский? По-любасику соседи. Я с Фрезера. 03.11.2025

555 555 При всём уважении к нему,ему только почётную должность. 03.11.2025

555 555 Уверен,многие Спартаковцы тоже хотели бы,чтобы команду тренировал бывший Спартаковец,да и за команду играли доморощенные игроки. Вот только вопрос:-"Где их всех взять?" 03.11.2025

Врн36 Тихонов в ФНЛ в двух играх 0:8.И остальные такие же 03.11.2025

shpasic Шалимов, Юран, Рахимов 03.11.2025

alexb2025personal В общем нужен красно-белый. С красным носом и белыми щеками. То ли клоун, то ли алкаш. 03.11.2025

Семён Фадеич Типа Аленичев, Юран, Мостовой? Ну ну. 03.11.2025

АндрейЕвгеньевич Точно хуже не будет !! Да и никто из названных тренеров не склонен к истеричности.. 03.11.2025

Gordon Тренер должен быть опытным и профессиональным. Его прошлое значения не имеет. Вспоминаем Бескова, если так непонятно, что дважды два четыре. 03.11.2025

оппонент Этот Жуков судит о футболе по советскому фильму "Вратарь" 1936г. 03.11.2025

m_16 А тренеров с российским паспортом и какими-то достижениями вообще не так много в природе существует. 03.11.2025

m_16 Может всё-таки Мостовой? 03.11.2025

Diman_madridista Странно слышать от болельщика Спартака такое, про Тихонова, Аленичева и никогда не тренировавшего Титова. Тем более от играющего в шахматы. Я понимаю, все эти амаралы, кахигао и станковичи с абаскалями достали, но наверное надо начинать копать чуть выше ... хотя вам, спартаковцам, виднее, конечно 03.11.2025