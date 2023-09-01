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РПЛ

Сегодня, 11:21

Жуков о матче «Краснодар» — «Спартак»: «Серьезный соперник. Но если играть, как с «Динамо», все будет нормально»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

«Краснодар» — очень серьезный соперник. Надеюсь, что будет интересная игра. Если «Спартак» будет играть так, как с «Динамо» в первом тайме, то будет все нормально. Тогда был стартовый состав вполне вменяемый», — сказал Жуков «СЭ».

Жуков также оценил новых защитников «Спартака».

«Рябчук неплохо смотрится. Мне кажется, такой боевой крайний защитник, довольно квалифицированный, скоростной. Мне нравится. Недаром он был несколько лет подряд лучшим игроком Молдавии. Ну и Бабич хорош, очень приятное впечатление произвел. Не потому, что он гол забил «Динамо», а потому, что видно, что он серьезный защитник, рассудительный, пас может отдать и подключается», — добавил Жуков.

После шести туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Краснодар» лидирует с 14 очками.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
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