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Сегодня, 14:29

Жуков о матче с «Зенитом»: «Спартаку» будет очень сложно в Питере. Игроки не понимают друг друга»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

«Надеюсь, «Спартак» существенно улучшит игру к «Зениту», потому что с такой игрой, как с «Ростовом» да и во всех последних матчах, в Питере будет очень сложно. «Спартак» борется за призовые места, мотивация вроде есть. Но если судить по игре, кажется, что ее нет у игроков. Такое впечатление создается, по крайней мере. Абаскалю, думаю, нужно нащупать оптимальный состав, потому что в каждом матче какие-то разные схемы, такое впечатление, что они не понимают друг друга. Комбинационная игра полностью отсутствует. Единственное, что «Спартак» делает в последних матчах, это пропускает гол, а потом начинает навал, навесы и где-то забивает. Будем надеяться, что матч с «Зенитом» сложится по-другому», — сказал Жуков «СЭ».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров. «Спартак» — третий (49).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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