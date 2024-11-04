Жуков об удалении Литвинова: «Можно было желтую дать, красная — это слишком»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» красную карточку полузащитника Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Будут разбирать этот момент в ЭСК и КДК. Бывают же такое, что красные карточки отменяются. Будем надеяться, что разберутся. Литвинов держал защитника, можно было просто желтую дать. Красная — это слишком», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаления Литвинова и защитника ЦСКА Виллиана Роши за агрессивное поведение. Игроки приглашены на заседание.