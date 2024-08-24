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Сегодня, 20:04

Жуков: «Спартак» играл с позиции силы. «Зенит» не превосходил соперника»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Игра, безусловно, проходила с большим преимуществом «Спартака». И в первом, и во втором таймах было много моментов у красно-белых. Но «Зенит» спас Латышенок, он совершил несколько отличных спасений. Один раз команду даже спас Барриос. Не считаю проблемой, что «Спартак» не реализовал большинство в этой встрече. Мне очень понравился «Спартак» сегодня, команда играла с позиции силы. «Зенит» ни в классе, ни в игре не превосходил соперника», — сказал Жуков «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
4
11
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