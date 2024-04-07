Жуков — о победе «Спартака»: «Очередная слабая игра красно-белых»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 23-го тура против «Динамо» (2:1).

«На мой взгляд, очередная слабая игра «Спартака». Вратарь «Динамо» помог команде. Но в целом играли красно-белые «кто в лес, кто по дрова». По-прежнему они не показывают хорошей игры. Есть характер, но нет взаимопонимания. Это тренерская недоработка. У меня, как болельщика «Спартака», от такой игры живот начинает болеть. Тяжело смотреть на такой футбол», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.