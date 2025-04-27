Жуков: «Спартак» очень плохо сыграл в защите, болельщики расстроены таким поражением»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Спартак» очень плохо сыграл в защите, болельщики расстроены таким поражением. В принципе, игра была равная. В первом тайме ЦСКА в основном защищался, но единственный удар по воротам «Спартака» оказался голом... У них моментов не было. Ошибки в обороне привели к поражению красно-белых. «Спартак» намного лучше играл осенью, чем сейчас. Весной игра разладилась, особенно в атаке», — сказал Жуков «СЭ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков.