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Сегодня, 16:20

Жуков: «Обидно, что зимняя пауза. «Спартаку» в такой форме еще бы несколько туров сыграть»

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Депутат Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал последние результаты столичного клуба.

«Спартак» на ходу, этого следовало ожидать. Набрали отличную форму, состав стабилизировался. Угальде, Барко в очередной себя отлично проявили, Маркиньос тоже провел хороший матч с «Пари НН». Немного обидно, что вышли на пик перед самым зимним перерывом. Было бы неплохо еще несколько туров сыграть в нынешнем состоянии. Тем более конкуренты как раз, скажем так, затормозили. Посмотрим, как теперь сыграют «Краснодар» и «Локомотив», — сказал Жуков «ВсеПроСпорт».

Команда Деяна Станковича одержала победы в шести последних турах РПЛ. «Спартак» с 37 очками занимает третье место в таблице.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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