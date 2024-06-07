Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:31

Почетный президент ОКР Жуков: «Если бы была моя воля, оставил бы Джикию в команде. Жалко!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ухода защитника Георгия Джикии из «Спартака».

«Уход Джикии? Жалко, жалко. Мне кажется, Георгий все-таки был настоящим капитаном! Кто будет лидером? Может, Зобнин, как самый опытный. Если бы была моя воля, я бы оставил Джикию и в команде, и капитаном», — сказал Жуков «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
0
Читайте также
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Егоров и Глэнтон сразятся за пояс WBA International на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Экономика РПЛ: «Зенит» — в лидерах по финансовому здоровью, у «Краснодара» аномальные вливания в бюджет
Президент «Лукойла» Алекперов: «Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в следующем году? Конечно»
Жеребьевка Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится 10 июня
Самедов рассказал, когда прекратится гегемония «Зенита» в чемпионате России
Николич в ЦСКА — официально. А как он провел годы без «Локомотива»?
Карпин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Подписание должно случиться на днях»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Посол Бразилии в РФ считает, что российские футболисты смогли бы заиграть в серии А