Александр Зуев может перейти в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Зуев может перейти в самарские «Крылья Советов» этой зимой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Агенты футболиста связывались с представителями самарского клуба и предлагали услуги игрока. Отмечается, что самарский клуб пока обдумывает предложение. Решение может быть принято уже во время зимних сборов.

26-летний россиянин присоединился к «Химкам» в июле 2022 года и провел за клуб 16 матчей.