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Мостовой: «Конечно, дебютный гол за «Спартак» должен помочь Бальде»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александра Мостовой оценил первый гол нападающего Кейта Бальде за «Спартак».

Футболист отличился в товарищеском матче против узбекского АГМК (3:1).

«Конечно, дебютный гол за «Спартак» должен помочь Бальде. Тем более он почти не играл. Любой гол для нападающего — в помощь.

Не считаю, что у «Спартака» перебор атакующих игроков. Мы все равно видим, что кто-то играет, кто-то выходит на замену», — сказал Мостовой Sport24.

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-22-mostovoy-debyutnyy-gol-za-spartak-dolzhen-pomoch-balde-lyuboy-gol-dlya-napadayushchego-v-pomoshch

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Александр Мостовой
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
2
0
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