Александров: «Хвича в РПЛ всех возил, теперь в Италии. Топ-звезда, сто процентов»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров, выступавший за «Рубин», поделился мнением об игре экс-полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

— Такой талант — и на уровне РПЛ, — приводит слова Александрова Sport24. — Конечно, он всех возил, раз и в Италии теперь всех возит.

— Вдохновляет пример Хвичи?

— У нас все-таки разные позиции. Но вообще без разницы, на какой позиции играешь: все равно можешь выделиться и должен стремиться быть сильнее всех. Хвича еще молодой: будет прогрессировать, и все у него будет отлично. Топ-звезда, сто процентов.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года, став в минувшем сезоне чемпионом Италии.

Всего он сыграл на неаполитанскую команду в 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.