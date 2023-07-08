Александров: «Пока, похоже, нам закрыта дорога в европейский футбол»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров признался, что на него накатывает отчаяние из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

«Накатывает ли отчаяние ? Сто процентов накатывает. Сейчас бы наша молодежка играла с испанцами, немцами, а большие клубы — в еврокубках. У нас ведь отличное поколение: на первом месте в отборочной группе шли. Поигравшие в юношеской сборной Сулейманов, Кравцов, Севикян выходили в РПЛ. Футбол бы прогрессировал. Но сейчас это невозможно. Пока, похоже, нам закрыта дорога в европейский футбол», — цитирует Sport24 Александрова.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.