Батраков: «Как не потерять голову? Тренерский штаб помогает»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос «СЭ» об улучшении своей результативности.

«Я стараюсь каждый матч доказывать и прибавлять. Тренерский штаб мне помогает», — сказал Батраков «СЭ».

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников — московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.