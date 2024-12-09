Батраков: «Первостепенно для меня — это результаты «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что не собирается переходить куда-либо в ближайшее время.

«Это только мой первый основательный сезон на высоком уровне. Я стараюсь отдавать всего себя в каждом матче, а как получается — это уже не мне судить. Если набираю очки, и команда побеждает — хорошо. Всегда повторяю, что первостепенно для меня — это результаты «Локомотива». Где я окажусь завтра? У родителей в Орехово-Зуево», — сказал Батраков «ВсеПроСпорт».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.