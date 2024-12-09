Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Батраков: «Первостепенно для меня — это результаты «Локомотива»

Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что не собирается переходить куда-либо в ближайшее время.

«Это только мой первый основательный сезон на высоком уровне. Я стараюсь отдавать всего себя в каждом матче, а как получается — это уже не мне судить. Если набираю очки, и команда побеждает — хорошо. Всегда повторяю, что первостепенно для меня — это результаты «Локомотива». Где я окажусь завтра? У родителей в Орехово-Зуево», — сказал Батраков «ВсеПроСпорт».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
В Смоленске при тушении пожара нашли тело 10-летнего мальчика
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
СМИ сообщили о недооценке Западом российских АПЛ «Ясень» с «Цирконами»
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Маск выразил недоумение после слов Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Сегодня
Вчера
Неделя