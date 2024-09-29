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Сегодня, 15:10

Батраков обратился к журналистам: «Нужно немного успокоиться»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал «СЭ», как реагирует на повышенное внимание со стороны СМИ.

«Реагирую спокойно. Очень много всего пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру. Близкие за меня очень радуются. Это наша общая заслуга, они возили меня на тренировки, уставали, проходили через это», — сказал Батраков «СЭ».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил ТАСС, что клуб не получал предложений по полузащитнику.

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: ТАСС
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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