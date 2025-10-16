Батраков: «Моя стоимость и разговоры про возможность ухода из «Локомотива» никак не давят, подхожу к этому с холодной головой»

16 октября, 11:00
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о его стоимости.
— Как реагируешь на обсуждение твоей стоимости и разговоры про возможность твоего ухода из «Локомотива»?
— На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой.
Батраков оценивается в 23 миллиона евро и считается самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.
В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.
Александр
Лучший игрок!
16.10.2025
16.10.2025