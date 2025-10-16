Видео
16 октября, 11:00

Батраков: «Моя стоимость и разговоры про возможность ухода из «Локомотива» никак не давят, подхожу к этому с холодной головой»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о его стоимости.

— Как реагируешь на обсуждение твоей стоимости и разговоры про возможность твоего ухода из «Локомотива»?

— На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой.

Батраков оценивается в 23 миллиона евро и считается самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.

В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.

  • Александр

    Лучший игрок!

    16.10.2025

  • SportVIPs14

    Алексей Батраков
    ФК Локомотив (Москва)
