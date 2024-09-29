Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Батраков: «Никак на разговоры о «Зените» не реагирую. Журналисты пускают слухи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном интересе «Зенита» к себе.

«Никак на разговоры о «Зените» не реагирую. Что-то присылают из СМИ, но журналисты пускают слухи. Я сконцентрирован на работе в «Локомотиве», показывать результат от матча к матчу», — сказал Батраков «СЭ».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил ТАСС, что клуб не получал предложений по полузащитнику.

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: ТАСС
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Синицын: «У «Краснодара» было больше желания в день города сделать хороший подарок жителям»
«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы на матч РПЛ
«Крылья Советов» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Батраков обратился к журналистам: «Нужно немного успокоиться»
Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»
Кузьмичев — об уходе лидеров «Локомотива» летом: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Сегодня
Вчера
Неделя