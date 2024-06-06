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Сегодня, 15:07

Алексей Березуцкий прокомментировал возвращение в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Российский специалист Алексей Березуцкий прокомментировал возвращение в ЦСКА. Ранее клуб объявил, что экс-защитник команды войдет в тренерский штаб нового главного тренера Марко Николича.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял», — рассказал Березуцкий пресс-службе.

Он отметил, что знаком с методами и принципами работы Николича.

«Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» — добавил Березуцкий.

Сегодня, 6 июня, 41-летний специалист станет помощником главного тренера Марко Николича, с которым заключен контракт до конца сезона-2025/26. Березуцкий работал в системе ЦСКА с 2020 года, в сезоне-2021/22 он был главным тренером, после чего покинул команду.

Алексей Березуцкий
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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