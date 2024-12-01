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Сегодня, 13:13

Гасилин — о Соболеве: «Он один из самых мастеровитых игроков России, мастодонт с паспортом»

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поддержал форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Соболев пришел в «Зенит» игроком состоявшимся, игроком сборной и одним из лучших бомбардиров «Спартака». Не стоит забывать, что Саше всего лишь 27 лет. Он один из самых мастеровитых игроков России, мастодонт с паспортом. Почему у него тогда не получается? Это момент психологии. К сожалению, у нападающих бывают такие периоды. Ему нужно забить парочку и тогда пойдет. Мне искренне хочется, чтобы Соболев пошел по стопам Дзюбы, который много раз доказывал, уходя в различные аренды. Либо как Вова Быстров, который тоже переходил из «Спартака» в «Зенит». Но своей игрой всегда разворачивал мнения болельщиков в свою сторону. Надеюсь, Соболев докажет свою состоятельность и будет лучшей версией самого себя», — сказал Гасилин «СЭ».

27-летний футболист в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за сине-бело-голубых.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
Алексей Гасилин
ФК Зенит
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