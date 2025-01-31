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Гасилин — о Виллиане Жозе: «Человек год назад забивал в ла лиге 10 мячей, а к нам приехал жирный, как я»

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о легионерах в РПЛ.

«Это не профессионализм игрока. Что значит «не хочу приезжать»? Это непрофессионализм. Бителло поступил просто отвратительно. Нужно штрафовать рублем. Возможно, нужны санкции от ФИФА в сторону игрока. Это ведь его работа. Такая же история со стороны Виллиана Жозе. Человек год назад забивал в ла лиге 10 мячей, а к нам приехал жирный, как я. Я и то лучше выгляжу. Хотя я за него искренне переживал. Я видел, как этот пирожочек сладкий 10 мячей в составе «Бетиса» забивал. Он все умел. Но если ты жирный, ты должен похудеть. Это твое отношение к футболу. Ты играешь в «Спартаке», ты не можешь себе позволить быть жирным в этом клубе! А за него «Спартак» ведь заплатил деньги. И это не проблемы клуба, это отношение футболиста к своему делу. Он думал, что на одной ноге сейчас всех обыграет. Виллиан, ну, куда? Ты с ума сошел что-ли?» — сказал Гасилин «СЭ».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло не прилетел вовремя на сборы со своим клубом.
В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

«Спартак» расторг контракт с 33-летним Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.
Бразилец принял участие в 13 матчах за московский клуб во всех турнирах, где сумел забить один мяч.

Дарик Агаларов

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Алексей Гасилин
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Бителло
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