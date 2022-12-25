Вратарь «Факела» Городовой: «Ничего не хотел бы заимствовать у Нойера и Эдерсона»

Сегодня, 10:20
Вратарь «Факела» Алексей Городовой заявил, что не хотел бы ничего заимствовать у голкиперов мирового уровня.
«Эдерсон классно играет ногами, Нойер здорово страхует защитников. Но я не хочу ничего заимствовать. Лучше буду тренироваться и развивать свои лучшие качества», — приводит слова Городового пресс-служба «Факела».
Также голкипер посоветовал вратарям клубной академии воронежского клуба стремится к развитию своих навыков.
«Пусть молодое поколение лучше работает, развивается и стремится к тому, чтобы стать лучшей версией самого себя», — добавил Городовой.
В текущем сезоне 29-летний вратарь провел за «Факел» девять матчей во всех турнирах и пропустил 19 мячей.