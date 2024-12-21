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Сегодня, 22:20

Игонин — о возможном возращении на международную арену: «Ожидаем, что в Европе сдержат свои обещания»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Алексей Игонин прокомментировал слова главы РФС Александра Дюкова, заявившего об ожидании возвращения России в еврокубки уже в 2025 году.

«Переговоры же ведутся постоянно. Здесь вопрос в том, что наша позиция-то вполне понятна, и здесь много вопросов к федерациям разных стран. Они достаточно часто меняют свое мнение в отношении нашей страны и нашей федерации, находясь в постоянном политическом давлении.

Я так понимаю, мы выполнили все необходимое для того, чтобы вернуться на международную арену, и теперь нужно просто получить согласование. Теперь просто ожидаем ответной реакции в надежде, что руководители европейского футбола сдержат свои обещания», — приводит слова Игонина Metaratings.ru.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Игонин
РПЛ
Сборная России по футболу
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