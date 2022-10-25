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Сегодня, 10:40

Игонин — о поражении «Сочи»: «Ощущение, что сопротивление против «Зенита» стало еще слабее»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу питерцев в матче 14-го тура РПЛ над «Сочи» (7:0).

«У меня сложилось впечатление, что в какой-то момент игроки «Сочи» начали думать о следующем матче. Понять их можно: есть другие матчи, а в этой игре вряд ли можно было что-то изменить. Но не думаю, что это устраивает болельщиков и всех, кто интересуется футболом. Такое ощущение, что сопротивление против «Зенита» стало еще слабее», — сказал Игонин «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Крансодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».

Алексей Игонин
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