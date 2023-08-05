Игонин: «Динамо» будет играть на результат в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ с «Динамо».

«Тут много зависит от соперников. Я сомневаюсь, что они станут играть в открытый футбол. Будут стараться играть на результат. Учитывая старт и понимание того, что «Зенит» на «Газпром-Арене» выигрывает в 90% матчей, а может и больше, «Динамо» нужен результат, особенно на выезде. Домашние игры понятно — стадион, болельщики, руководство — все смотрят. Нужно выглядеть по-другому, все-таки эмоциональная составляющая достаточно большая. На выезде с «Зенитом» — тут, конечно, будет игра на результат. Не дать играть «Зениту», если получится. Во всяком случае, я не жду разгромного счета», — приводит слова Игонина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 6 августа, начало встречи — 19.00 мск.