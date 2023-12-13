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Сегодня, 17:33

Игонин: «Зенит» может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

«Зенит» может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть на уровне РПЛ. Ничего критичного в этом уходе я не вижу. Если Вендел действительно хочет покинуть «Зенит», тогда надо искать возможность отпустить его. Это может влиять на его самоотдачу и обстановку в команде. Надо рассматривать вопрос об уходе бразильца», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Затем в питерском клубе назвали слухами эту информацию. Агент игрока также заявил, что Вендел не просил трансфер.

В текущем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Игонин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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