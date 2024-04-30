Алексей Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»

Президент Футбольной федерации Санкт-Петербурга Алексей Игонин прокомментировал новость новом контракте главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Зенит» развивается планомерно, — приводит «РБ Спорт» слова Игонина. — Продлить контракт с Семаком — абсолютно продуманное решение. Клуб двигается согласно плану. Понятно, что сейчас неудачные результаты, но решение предложить новый контракт, вероятнее всего, было принято еще до тех матчей. Хорошо, что клуб не дергается. Сколько было разговоров по поводу ухода Ивича из «Краснодара». Чтобы стать чемпионом, нужна стратегия, которой придерживается «Зенит». Петербуржцы будут фаворитами в борьбе за чемпионство и в следующем сезоне — это объективно».

Ранее во вторник председатель совета директоров клуба Елена Илюхина сообщила, что тренер подпишет новое соглашение до 2030 года.

«Доработает ли Семак до 2030 года? Очень сложно сказать, потому что все быстро меняется. 2030 год — это очень далеко. Но Сергей Богданович должен понимать, что в любой момент он может уйти, если это будет лучше для клуба. Семак может стать русским Фергюсоном? Конечно, может. В нынешних реалиях, а кто если не Семак? Когда нас допустят до международных соревнований, все может поменяться. Российским клубам тяжело работать, когда действует бан», — посетовал Игонин.

При Семаке «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.