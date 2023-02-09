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Игонин: «Бразильских легионеров в «Зените» никто не держит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался об интересе к бразильским легионерам петербургского клуба со стороны европейских команд.

«Их [бразильских легионеров] никто не держит, но они с удовольствием здесь играют. У них есть контракты, но и предложения от других клубов тоже имеются. Удержать футболиста, который не хочет играть в команде, достаточно сложно, да и незачем. Значит, им все здесь нравится, они об этом заявляют и готовы играть. Цель серьезная — стать чемпионами и принести клубу вторую звездочку на эмблему. Все заряжены одной целью и думают о ней», — приводит «Спорт День За Днем» слова Игонина.

По итогам 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. 25 февраля клуб из Санкт-Петербурга сыграет против ульяновской «Волги» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igonin-braziltsev-v-zenite-nikto-ne-derzhit
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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