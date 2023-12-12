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Сегодня, 19:19

Ионов — об уходе из «Ростова»: «Хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли навстречу моей просьбе»

Ионов прокомментировал расторжение контракта с «Ростовом»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Алексей Ионов прокомментировал расторжение контракта с «Ростовом».

«Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за то, что пошли навстречу моей просьбе. Понятно, что не все задуманное получилось воплотить на поле. В любом случае, я благодарен клубу, команде, персоналу и болельщикам. Всем желаю удачи, всех обнял!» — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова».

34-летний футболист выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В чемпионате России-2023/24 он провел 14 матчей и результативными действиями не отметился.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/17107
Алексей Ионов
ФК Ростов
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