Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Алексей Ионов вернулся в «Ростов»

Виталий Косик
Корреспондент
Алексей Ионов.
Фото ФК «Ростов»
Telegram Дзен

«Ростов» объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ». Футболист подписал соглашение с клубом на два года.

Ионов выступал за «Краснодар» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Ионов уже играл за «Ростов» с августа 2017 по октябрь 2020 года — 87 матчей, 18 голов и 12 голевых передач.

В прошедшем сезоне 34-летний хавбек провел 38 матчей за «Краснодар», забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: ФК «Ростов»
Алексей Ионов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Голубович: «Мечтаю играть в топ-клубах — «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо»
Магкеев: «Я называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется»
Магкеев: «Должны были приехать скауты «Марселя», «Лацио» и «Милана», но я порвал кресты»
Каким будет «Локо»: сохранили Дзюбу, взяли Самошникова, хотят Зиньковского. Это новый конкурент «Зенита»?
Источник: гендиректор «Спартака» Мележиков подписал соглашение об уходе из клуба
Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магкеев: «Должны были приехать скауты «Марселя», «Лацио» и «Милана», но я порвал кресты»

Магкеев: «Я называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется»