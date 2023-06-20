Алексей Ионов вернулся в «Ростов»

«Ростов» объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ». Футболист подписал соглашение с клубом на два года.

Ионов выступал за «Краснодар» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Ионов уже играл за «Ростов» с августа 2017 по октябрь 2020 года — 87 матчей, 18 голов и 12 голевых передач.

В прошедшем сезоне 34-летний хавбек провел 38 матчей за «Краснодар», забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.