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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Каштанов — о словах Карпина: «У каждой команды свои тренировки. Не могу за всех отвечать, что мы куда-то не туда идем»

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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина про уровень тренировочного процесса в национальном чемпионате.

«Не знаю, тяжело оценивать тренировочный процесс в Европе. Валерию Георгиевичу, может, известнее какие там тренировки. Все равно у каждой команды этот процесс свой. Не могу за всех отвечать, что мы куда-то не туда идем. Мое дело — развиваться. Делаю свою работу, которая требуется: забивать голы, пробегать километраж, выполнять спринты. Я вырос на игре Неймара, смотрел, когда он еще в «Сантосе» играл. Но я понимаю, какая у меня антропометрия, что мне нужно зацепиться за мяч и идти в штрафную — там мои голы все. Я тоже хочу на фланг сместиться, кому-то между ног мяч прокинуть, но если я начну это делать, то тренер мне скажет: «Что ты творишь?» — сказал Каштанов «СЭ».

Ранее Карпин заявил, что европейский футбол в тренировочном процессе и интенсивности движется вверх, а российский — вниз. Об этом специалист сказал в выпуске YouTube-канала Smol Talk нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Александр Абустин

Алексей Каштанов

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