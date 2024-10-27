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Каштанов: «За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии»

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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в комментарии для «СЭ» оценил перспективы игры в чемпионате Саудовской Аравии.

— Вы видели контракт Неймара? Как можно отказаться от таких денег? Я за любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии, — сказал футболист «СЭ». — Посмотрите, какие там футболисты играют. Вот мы на сборах с «Уралом» играли с командой, там были Кристиан Тельо и Джейсон Денайер. Представьте, что вы с ними в раздевалке сидите. Как думаете, эти футболисты вас чему-то научат?

— По-любому научат.

— А чего не ехать тогда? Это тоже опыт, я не в праве осуждать никаких футболистов. Я не знаю их судьбу. Сколько бы ты не зарабатывал, деньги — это проблема. Зарабатываешь ты много или мало. Это только тебе решать, сколько ты хочешь сегодня зарабатывать или завтра. Я рос и денег вообще не было, в детстве даже шиповки не покупали. Поэтому не могу никакого футболиста упрекать, каждый игрок выбирает то, что считает нужным для себя.

28-летний Каштанов перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды минувшим летом. В текущем сезоне нападающий сыграл за воронежцев 9 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Александр Абустин

Алексей Каштанов

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