Каштанов: «Жена мне говорит: «Достал ныть! Что ты сделал для футбола? Только «сникерсы» ешь!»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал, как мог бросить футбол.

— Но вы-то сами не хотели бросить футбол после игр на любительском уровне и отсутствия предложений от профессиональных клубов?

— Да я в принципе и закончил с футболом. Мы с женой поехали в Московскую область, потому что супруге досталась квартира от ее бабушки. Мы жили в Королеве. И я просто пошел играть за «Росич» на КФК. Мы как-то встречались с «Родиной», и на меня обратил внимание спортивный директор Алексей Николаевич Зинин. Пригласил на просмотр. В итоге мне предложили контракт. Посоветовался с женой и решил вернуться в большой футбол, захотел вновь попробовать свои силы на профессиональном уровне. Правда, вскоре случился еще один эпизод, из-за которого я опять едва не ушел из футбола.

— Расскажите.

— Играли с «Локомотивом-Казанкой». Меня выпустили на замену на 75-й минуте. А потом ребята рассказали, что тренеры хотели произвести обратную замену, убрать меня с поля. И вот это меня прям задело. Я так жене и сказал: «У меня уже двое детей. Надоело такое отношение!» Сейчас-то я понимаю, что просто искал какие-то отмазки и отговорки. Видимо, слабый был еще. Все-таки отец рано умер и меня воспитывали мама, бабушка. Наверное, не хватало мужской руки. Но это тоже хороший опыт.

— И как отреагировала супруга на ваши слова?

— «Ты достал ныть! Что ты сделал для футбола-то? «Сникерсы» свои ешь, за питанием не следишь. Давай находи себе тренера по физподготовке, приводи себя в норму».

— Прислушались к ней?

— Да. Нашел тренера. Уже четыре года с ним вместе в зале работаем. А жена у меня с тех пор за питание отвечает.