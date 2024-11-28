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Каштанов: «Весил 115 кг, работал в «Пятерочке». Ел что хотел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о периоде работы в «Пятерочке».

— Вы в интервью пресс-службе «Факела» сказали, что как-то весили 115 кг...

— Ну да, было такое. 115... Не следил за собой. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. То ночная смена, то дневная. Никакого нормального режима. Спортом толком не занимался. Поигрывал на КФК... Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла.

— А в «Пятерочке» на кассе работали?

— Нет. На складе. Не вижу в этом ничего зазорного. У меня же жена, двое детей. Понимал всю степень ответственности. Добытчиком в семье должен быть мужчина. Я всегда хотел, чтобы моя жена не работала, а воспитывала детей. И сейчас так и происходит. Это тоже огромный труд. В наше время тяжело воспитать достойных детей. Сын у меня на хоккей ходит, дочка — на танцы. И моя супруга устает не меньше меня.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов

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