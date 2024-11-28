Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Каштанов — о Гончаренко: «Большой тренер, все говорит в глаза»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о работе с Виктором Гончаренко в «Урале».

— Для меня Гончаренко навсегда останется большим тренером. До сих пор не понимаю, как «Урал» мог вылететь в первую лигу. Нет объяснений случившемуся! Виктор Михайлович научил меня многим хорошим вещам.

— Например?

— Советовал не прилипать к защитникам, играть спиной к воротам либо полубоком. Говорил мне, что не надо распыляться, сваливаться на фланги. Вспоминается один момент на тренировке. Кто-то бил по воротам, попал в манекен, мяч отлетел, никто его не подобрал. Гончаренко остановил занятие: «Почему у вас такое отношение? Мы моделируем игру! Да, мяч отлетел от манекена. Ну и что? Когда я был на стажировке у Спаллетти в «Роме», Тотти тоже попал в манекен, но моментально другой футболист подбежал и добил мяч в ворота! Концентрация должна быть здесь и сейчас!» Вот это я четко для себя уяснил.

Вообще он много таких примеров приводил. С ним очень комфортно работалось. Требовательный специалист, который сильно переживает за результат. Вы же и сами видите, насколько он эмоционален на бровке. Места себе найти не может, садится на лавку, вскакивает. Нравится, что Гончаренко может футболисту все сказать в глаза.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
Виктор Гончаренко

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Глава Славянского района сообщил о последствиях после атаки дронов на Кубани
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Марочко сообщил о прорыве ВС РФ обороны ВСУ у харьковского Вишневого
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Нападающий «Факела» Каштанов: «Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был!»
Каштанов: «Факел» всем бой дает. Могли и «Зенит» обыграть»
Фомин — о ничьей с «Факелом»: «Когда весь матч ведешь в счете и пропускаешь в конце — это всегда обидно»
В Сербии отреагировали на новость об интересе «Партизана» к Зорину
Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы
Шалимов считает, что «Динамо» само отпустило игру в матче с «Факелом»
Сегодня
Вчера
Неделя