Алексей Мелешин оценил игру своего сына Павла за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин высказался об игре своего сына Павла, который выступает за красно-белых на позиции нападающего.

«Идет сезон, поэтому давать какие-то оценки сейчас рано. Думаю, в декабре можно будет делать выводы. Паша работает. Сейчас много матчей, сборная. Мы ждем, когда у него появится игровое время. Настраиваю его на то, чтобы он был готов в любой момент выйти на поле на замену или в составе.

Мы общаемся, но я не могу об этом говорить. Он переживает. Хочет играть. В команде обстановка нормальная, хотя понятно, что все ребята расстроены такими результатами. Они хотят реабилитироваться. Надо спросить у Абаскаля, на какой позиции он видит Пашу. Не хочется думать за главного тренера. Тем более, сейчас ситуация осложняется отъездом игроков в сборные», — приводит слова Мелешина «Евро-Футбол.Ру»

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

Павел Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 футболист провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.