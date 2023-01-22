Алексей Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре

22 января председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прибыл на первые в этом году сборы «Зенита», которые клуб из Санкт-Петербурга проводит в Дохе, сообщает пресс-служба команды.

Миллер увидел двусторонний тренировочный матч сине-бело-голубых, а после его завершения — пообщался с футболистами и тренерским штабом во главе с Сергеем Семаком.

Отдельно Миллер отметил тренировочную базу Aspire — часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу.

Сине-бело-голубые продолжают подготовку к возобновлению сезона; ближайший домашний матч на «Газпром Арене» пройдет 4 марта.