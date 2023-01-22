Алексей Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре

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22 января председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прибыл на первые в этом году сборы «Зенита», которые клуб из Санкт-Петербурга проводит в Дохе, сообщает пресс-служба команды.
Миллер увидел двусторонний тренировочный матч сине-бело-голубых, а после его завершения — пообщался с футболистами и тренерским штабом во главе с Сергеем Семаком.
Отдельно Миллер отметил тренировочную базу Aspire — часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу.
Сине-бело-голубые продолжают подготовку к возобновлению сезона; ближайший домашний матч на «Газпром Арене» пройдет 4 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования