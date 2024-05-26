Сегодня, 10:34
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил питерский клуб с чемпионством.
— Это было невероятно!
Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.
Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.
Бог был с нами.
Это незабываемо, круто и очень трогательно.
Петербург — столица российского футбола!
«Зенит» — Чемпион! — цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».
25 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в последнем туре РПЛ и в шестой раз подряд стал чемпионом России.
После завоевания чемпионства главный тренер Сергей Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с командой. Новое соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30.