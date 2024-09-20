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Сегодня, 13:20

Алексей Миранчук: «При Палыче в «Локомотиве» было просто идеальное время»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук и Юрий Семин.
Фото Алексей Иванов., архив «СЭ»
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» вспомнил времена работы с Юрием Семиным в «Локомотиве».

— С Семиным, знаю, вы общаетесь.

— Да, поддерживаем теплые отношения. Недавно он мне звонил. Всегда приятно поговорить! Мы с Антоном часто обсуждаем и вспоминаем то, как было при Палыче. Это было просто какое-то идеальное время, и тот футбол я вспоминаю с улыбкой. Порой даже пересматриваю старые игры. Вижу, как терял мячи непонятные, мы из-за этого голы пропускали. Но Палыч все равно оставлял меня в игре, и в итоге это приносило результат. Спасибо ему за доверие!

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин

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