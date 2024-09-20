Алексей Миранчук: «При Палыче в «Локомотиве» было просто идеальное время»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» вспомнил времена работы с Юрием Семиным в «Локомотиве».

— С Семиным, знаю, вы общаетесь.

— Да, поддерживаем теплые отношения. Недавно он мне звонил. Всегда приятно поговорить! Мы с Антоном часто обсуждаем и вспоминаем то, как было при Палыче. Это было просто какое-то идеальное время, и тот футбол я вспоминаю с улыбкой. Порой даже пересматриваю старые игры. Вижу, как терял мячи непонятные, мы из-за этого голы пропускали. Но Палыч все равно оставлял меня в игре, и в итоге это приносило результат. Спасибо ему за доверие!

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.