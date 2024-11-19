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Миранчук — о Батракове: «Увидел, что он хороший, воспитанный парень с правильными понятиями»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук оценил выступление полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Это естественно, что сейчас все о нем говорят. Человек в юном возрасте — один из лидеров чемпионата и своей команды. Он поймал свой вектор и удачу. Я понимаю его состояние, когда все идет, все забивается и отдается. Ты получаешь большое удовольствие от футбола.

Но есть и другая сторона — поддерживать этот уровень непросто, он задрал очень высокую планку. Безусловно, на его пути будут разные периоды. Главное, оставаться сфокусированным, делать то, что он делает, наслаждаться каждым моментом, не только когда он забивает и отдает, а команда выигрывает. Желаю ему получать удовольствие в течение всей карьеры. Как?то плотно пока пообщаться не удалось. Но я увидел, что он очень хороший, воспитанный парень, с правильными понятиями. Очень радует, что у нас есть такие игроки», — сказал Миранчук.

19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Алексей Батраков
Алексей Миранчук
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
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