Миранчук назвал различия российского и американского чемпионата

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук заявил, что чемпионат МЛС отличается от РПЛ техническим оснащением и интенсивностью.

«Я считаю, что чемпионаты МЛС и РПЛ разные. Это касается технического оснащения, интенсивности, физических данных. Каждый чемпионат больше направлен в свою сторону. МЛС — непростой чемпионат, как может показаться по счетам в играх. Ну и просто другой», — цитирует Миранчука агентство ТАСС.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле. В 13 матчах он отметился 3 голами и 4 результативными передачами.