Миронов: «Единицы смогли бы добиться такого же результата с «Ростовом», как Карпин»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением о первой части сезона-2022/23.

«Если бы мы не обыграли «Ахмат» в Кубке, Карпин действительно вызвал бы нас на сборы на две недели раньше. Не думаю, что он сказал это просто ради мотивации, наверное, мы реально собрались бы пораньше. Валерий Георгиевич никогда просто так ничего не говорит. В целом мотивация перед игрой с «Ахматом» и так была бешеной, наша команда вышла на поле заряженной и с первых минут начала доминировать. Мы не смотрели на счет параллельного матча, думали только о своей игре. Как оценю первую часть сезона? Супер! «Ростов» — команда молодая, без легионеров, с небольшим количеством лидеров. Это круто, что мы своей бандой закончили первую половину сезона в тройке РПЛ. Смог бы какой-то другой тренер, кроме Карпина, добиться такого же результата с «Ростовом»? Думаю, что единицы. Не зря Валерий Георгиевич — гланый тренер сборной России. Лишь единицы смогли бы попасть с таким «Ростовом» в тройку РПЛ и бороться за чемпионство», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).