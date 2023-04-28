КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Миронов: «О чемпионстве «Зенита» говорили с первого тура, тогда давайте сразу отдадим кубок»

Миронов заявил, что никто не намерен соглашаться с тем, что «Зенит» станет чемпионом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что никто в команде не намерен соглашаться с тем, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне.

«У любого в команде можно спросить — никто бы не ответил, что все закончено. Конечно, тяжело догнать. Если бы мы сейчас выиграли у «Зенита», было бы попроще. Будем стараться. Не смущает ли, что многие скептики уже мысленно короновали «Зенит»? Вообще не смущает. Об этом говорили с самого первого тура. Если об этом думать, то можно вообще не играть чемпионат. Давайте сразу привезем кубок и медали в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи. Думаю, многие с самого начала были не правы, что «Зенит» легко станет чемпионом», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Ростов» идет на второй строчке с 49 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-rostova-o-chempionstve-zenita-govorili-s-pervogo-tura-togda-davajte-srazu-otdadim-kubok/
Алексей Миронов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Факел»: гости удвоили преимущество, реализовав пенальти

Агент Хоакина Перейры опроверг слухи об интересе со стороны «Спартака»