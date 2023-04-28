Миронов: «О чемпионстве «Зенита» говорили с первого тура, тогда давайте сразу отдадим кубок»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что никто в команде не намерен соглашаться с тем, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне.

«У любого в команде можно спросить — никто бы не ответил, что все закончено. Конечно, тяжело догнать. Если бы мы сейчас выиграли у «Зенита», было бы попроще. Будем стараться. Не смущает ли, что многие скептики уже мысленно короновали «Зенит»? Вообще не смущает. Об этом говорили с самого первого тура. Если об этом думать, то можно вообще не играть чемпионат. Давайте сразу привезем кубок и медали в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи. Думаю, многие с самого начала были не правы, что «Зенит» легко станет чемпионом», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Ростов» идет на второй строчке с 49 очками.