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Сегодня, 02:36

Мишин: «В матче «Зенит» — «Спартак» увидим как раз то, что я называю хореографией в футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России.

«Матч со «Спартаком» буду смотреть обязательно. Мы увидим как раз то, что я называю хореографией в футболе. У нашего любимца «Зенита», будет выраженная хореография в этой игре. Можно поставить классическую музыку отдельно в атаку, и ты будешь наслаждаться хореографической миниатюрой Баха, Бетховена, а можно и Паганини! Возможно, к этому когда-то и придет футбол», — цитирует Metaratings.ru Мишина.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Мишин (фигурное катание)
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